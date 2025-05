Criança de 8 anos morre de meningite em Barra de São Francisco

Uma criança de 8 anos morreu na última quarta-feira (30) após ser diagnosticada com meningite bacteriana em Barra de São Francisco, no Noroeste do Estado. A informação foi confirmada neste sábado (3) pelo secretário municipal de Saúde, Elcimar de Souza Alves.

A menina era aluna da rede municipal de ensino e, segundo a Secretaria de Saúde, apresentou os primeiros sintomas durante a madrugada. Ela foi levada ao Hospital Estadual Dr. Alceu Melgaço Filho, mas não resistiu e faleceu no mesmo dia, no período da tarde.

A causa da morte foi confirmada na sexta-feira (2), após resultado de exame realizado pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen-ES).

Após o diagnóstico, a prefeitura adotou medidas de bloqueio epidemiológico para evitar a propagação da doença. De acordo com o secretário, não há registros de outros casos suspeitos até o momento. “A situação está sob controle. Não há nenhuma outra pessoa com sintomas”, afirmou.