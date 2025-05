Curso de IA na gestão pública é realizado na Serra; veja

A Secretaria Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia (SEICIT), em parceria com o Laboratório de Inovação Serra Inova+, realizou no último dia 29 uma capacitação focada na transformação digital no setor público. O curso, intitulado “Inteligência Artificial na Administração Pública”, teve como objetivo atualizar os servidores municipais sobre as inovações tecnológicas e as implicações do uso da Inteligência Artificial (IA) na gestão pública.

Com carga horária de oito horas, a formação combinou teoria e prática, abordando os conceitos fundamentais da IA, seus algoritmos de aprendizado de máquina, além dos desafios éticos e estratégicos relacionados ao uso dessa tecnologia. Também foram discutidos os benefícios da IA na administração pública, bem como as questões de ética e privacidade que envolvem sua implementação.

O curso foi ministrado por Eduardo Pinheiro Monteiro, especialista em Tecnologia da Informação, com experiência no Governo do Estado e atuação como professor. Mestre em Políticas Públicas e fundador da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), vinculada à Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), Monteiro trouxe sua vasta experiência ao evento.

Segundo Vanessa Canedo, coordenadora do Serra Inova+, a capacitação reforça o compromisso do laboratório em manter os servidores preparados para as rápidas mudanças tecnológicas, promovendo uma gestão pública mais eficiente, moderna e voltada para as necessidades da população.