Deputados exigem solução para estrada que liga Itaguaçu a São Roque

A lentidão nas obras de pavimentação da rodovia ES-357, no trecho que liga o distrito de Itaçu, em Itaguaçu, à localidade de Agrovila, em São Roque do Canaã, foi alvo de vistoria da Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Coinfra), nesta semana. O caso, que envolve promessas não cumpridas há mais de três décadas, expôs o descontentamento da população local e levantou questionamentos sobre a atuação do Executivo estadual e do Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES).

Os deputados Alexandre Xambinho (Podemos) e João Coser (PT), presidente e vice da Coinfra, ouviram moradores da região, que relataram indignação com a demora na execução da obra — iniciada há quatro anos e ainda sem previsão de conclusão. Segundo informações repassadas no canteiro de obras, parte das atividades do Consórcio Santa Luzia/RDJ está paralisada pela falta de validação, por parte do governo estadual, dos aditivos contratuais necessários.

Outro ponto de preocupação levantado durante a visita técnica diz respeito à ligação entre Itaçu e a sede do município de Itaguaçu. A obra, contratada na modalidade de maior desconto, teve proposta considerada excessivamente reduzida para um trecho de apenas 15 quilômetros. Apesar disso, a empresa responsável estaria, segundo os parlamentares, cumprindo os trâmites legais.

“Estamos atentos ao andamento das licitações e à responsabilidade do Executivo em destravar os entraves burocráticos. O papel da Assembleia é cobrar e acompanhar de perto”, afirmou o deputado Xambinho. O vice-presidente da comissão, João Coser, reforçou o compromisso com a fiscalização da aplicação de recursos públicos em obras estruturantes no interior do Estado.

O vice-prefeito de Itaguaçu, Mário João (MDB), expressou preocupação com a possibilidade de abandono do distrito: “Não queremos perder Itaçu”, disse. A agenda da comissão contou ainda com a participação do presidente da Câmara de Itaguaçu, vereador Cristian Casagrande Hanstenreiter (Podemos), do vereador Odélio Cocó (MDB), representantes comunitários e o secretário de Agricultura, Edvaldo Antônio De Nardi.

Ao fim da visita, os deputados anunciaram que vão formalizar cobranças ao DER-ES para liberação dos aditivos e também à empresa contratada, exigindo maior celeridade na execução das obras até o fim de 2025.