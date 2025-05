Desafios do net zero em debate na Conferência Sustentabilidade Brasil

Em um cenário global cada vez mais focado na descarbonização, a Conferência Sustentabilidade Brasil sediará um painel sobre como as empresas podem atingir as exigências de net zero sem comprometer a eficiência operacional. O evento, que acontece entre os dias 11 e 14 de junho na Praça do Papa, em Vitória, é uma etapa preparatória para a COP30, que ocorrerá em novembro, em Belém, no Pará.

O painel, intitulado “Como atender às exigências net zero sem perder eficiência“, reunirá um time de especialistas com experiência em sustentabilidade, gestão empresarial e tecnologia.

Net zero refere-se ao estado em que as emissões líquidas de gases de efeito estufa (GEE) provenientes de atividades humanas são equilibradas pela remoção ou compensação dessas emissões da atmosfera, resultando em uma neutralidade líquida.

Ana Luci Grizzi, executiva de sustentabilidade e clima com 25 anos de carreira dedicada ao tema, trará seu conhecimento como conselheira de administração, professora e coordenadora da Comissão de Sustentabilidade e Clima do IBGC. Mestre em direito ambiental pela PUC-SP, Grizzi é especialista em Governança Corporativa na Saint Paul Escola de Negócios, mestre em direito ambiental pela PUC-SP e especialista pela USP. Ela é coautora do livro ‘Responsabilidade Civil Ambiental dos Financiadores’ de 2003 e autora do livro ‘Direito Mess Contratos’ de 2008.

Ao seu lado, Alexandre Kelemen, cofundador da Mangue Tech, startup focada em simplificar a gestão ESG e a jornada de descarbonização, compartilhará sua experiência de 15 anos como diretor de Relações com Investidores, Financeiro e ESG em diversos setores. Graduado em administração pelo Insper e especialista em mudanças climáticas pela Universidade da ONU, Kelemen abordará as soluções tecnológicas e práticas para otimizar a descarbonização.

Completando o trio, Simone Klein, engenheira química com mais de 30 anos de experiência em grandes indústrias, trará uma perspectiva prática sobre a descarbonização industrial. Atualmente no Instituto E+ Transição Energética e mestranda em Economia Circular e Inovação pela USP, Klein discutirá modelos regenerativos aplicados à indústria e a integração de metodologias ágeis para a sustentabilidade.

O debate promete ser um guia estratégico para empresas que buscam alinhar seus objetivos de sustentabilidade com a manutenção e o aprimoramento de sua eficiência. A discussão será fundamental para empresários, gestores e profissionais que buscam entender os desafios e as oportunidades de operar em um mundo cada vez mais pautado pela urgência climática e pelas metas de net zero.