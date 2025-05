Desaparecimento de mãe termina em tragédia; filho encontra corpo

O corpo de Iraci de Souza Teixeira, empregada doméstica de 66 anos que estava desaparecida desde o último sábado (26), foi encontrado na manhã desta quinta-feira (1º) pelo próprio filho. O corpo foi localizado em um terreno no bairro Vale Encantado, em Vila Velha, na Grande Vitória, nas proximidades da Rodovia Leste Oeste.

De acordo com a Polícia Civil, Iraci foi morta por um instrumento contundente e teve os pés e mãos amarrados. Nenhum suspeito foi preso até o momento, e a motivação do crime ainda é investigada. A mulher havia saído de casa por volta das 8h15 do sábado para realizar o percurso que costumava fazer aos sábados, conhecido como “reta do Vale”, perto da Escola Municipal Joffre Fraga, e desapareceu.

Desde então, seus familiares realizaram buscas intensas, principalmente na área de mata às margens da rodovia. Na manhã de quarta-feira (30), a polícia, junto com cães farejadores do Corpo de Bombeiros, intensificou as buscas na região.

A Polícia Civil segue apurando as circunstâncias da morte e ainda busca pistas sobre o autor do crime.