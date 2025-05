“Descida Ecológica” promove limpeza de rio no Sul do ES

Uma ação será realizada no dia 1º de junho para conscientizar os moradores do Sul do Espírito Santo sobre a importância da preservação dos rios.

A iniciativa, da Prefeitura de Iconha, vai reunir caiaques para descer o rio de Iconha até Piúma, em um belíssimo percurso de conscientização e cuidado com o meio ambiente.

De acordo com a administração municipal, durante o trajeto, os participantes vão recolher resíduos e contribuir para a limpeza do rio.