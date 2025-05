Descontos indevidos: INSS começa reembolso nesta segunda (26)

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a devolver nesta segunda-feira (26) os valores descontados indevidamente na folha de pagamento dos aposentados e pensionistas referente ao mês de abril. A estimativa é que cerca de R$ 292 milhões sejam reembolsados até o dia 6 de junho.

A devolução será feita automaticamente junto ao pagamento regular dos benefícios. A restituição ocorre após uma decisão do próprio INSS, que reteve os valores no fim de abril, quando a Polícia Federal deflagrou uma operação para investigar descontos irregulares relacionados a mensalidades associativas.

Como a folha de abril já estava processada, os descontos acabaram sendo aplicados nos pagamentos feitos entre 24 de abril e 8 de maio, mas os valores não chegaram a ser repassados às associações, ficando sob responsabilidade do INSS.

O calendário de devolução segue o cronograma habitual de pagamentos do instituto e varia de acordo com o valor do benefício e o número final do cartão do beneficiário (sem considerar o dígito verificador). Confira as datas:

Para quem recebe até um salário mínimo:

Final 1: 26 de maio

Final 2: 27 de maio

Final 3: 28 de maio

Final 4: 29 de maio

Final 5: 30 de maio

Final 6: 2 de junho

Final 7: 3 de junho

Final 8: 4 de junho

Final 9: 5 de junho

Final 0: 6 de junho

Para quem recebe acima de um salário mínimo:

Finais 1 e 6: 2 de junho

Finais 2 e 7: 3 de junho

Finais 3 e 8: 4 de junho

Finais 4 e 9: 5 de junho

Finais 5 e 0: 6 de junho

O INSS orienta os beneficiários a consultarem o extrato de pagamento pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135.