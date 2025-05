Descubra o que esperar do tempo nesta quarta-feira (21) no ES

Nesta quarta-feira, o Espírito Santo terá um céu com poucas nuvens, devido à influência do ar seco associada a um sistema de alta pressão. Essa condição dificulta a formação de nuvens, garantindo um dia de tempo firme e sem previsão de chuva em todo o estado.

No litoral sul, o vento sopra com intensidade fraca a moderada, proporcionando uma brisa agradável durante o dia. A combinação desses fatores contribui para um ambiente estável e tranquilo para a população capixaba.

Na Grande Vitória, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 31 °C. Vitória: mínima de 19 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Sul, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Vento moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 32 °C. Nas áreas altas: mínima de 13 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Serrana, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 16 °C e máxima de 29 °C. Nas áreas altas: mínima de 14 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Norte, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Noroeste, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 31 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 19 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Nordeste, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 30 °C.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui