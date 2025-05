Detran já abordou mais de 2,5 mil pessoas durante Maio Amarelo

As ações realizadas pelas equipes de Fiscalização e de Educação do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), nos primeiros dias do “Maio Amarelo”, já alcançaram mais de 2,5 mil pessoas na Região Metropolitana da Grande Vitória e no interior do Estado.

As abordagens de fiscalização buscam inibir a desobediência às leis de trânsito e garantir a segurança nas vias, além de realizar ações educativas nas ruas, escolas e empresas, com o objetivo de chamar atenção dos capixabas para a necessidade de adotar comportamentos seguros no trânsito. As atividades foram intensificadas neste mês, devido ao “Maio Amarelo”, com foco na conscientização dos pedestres, ciclistas, motociclistas, condutores e para preservar a vida no trânsito capixaba.

As equipes trabalham o tema do “Maio Amarelo” utilizado pelo Detran|ES em 2025: “Desacelere. Seu bem maior é a vida”. A campanha faz um convite para o capixaba desacelerar no trânsito com comportamentos responsáveis, em que a pressa dá lugar à paciência e à empatia.

Fiscalização

Na última sexta-feira (09), os agentes de trânsito do Detran|ES abordaram 213 veículos, entre motocicletas e carros, em dois pontos de blitz no município de Linhares. A operação integrada foi feita em conjunto com o Departamento Municipal de Trânsito (Detro) e a Guarda Civil Municipal (GCM) de Linhares, e faz parte das ações do programa “Força Pela Vida”.

Os agentes registraram 48 autos de infração por condutas vedadas pela legislação de trânsito. Três veículos foram removidos para o pátio por situações previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Ao todo, foram realizados 194 testes de alcoolemia (bafômetro) e 27 condutores se recusaram a ser submetido ao teste.

Na última semana, também em Linhares, a equipe de fiscalização Detran|ES realizou operações, na quarta-feira (07) e quinta-feira (08), para fiscalizar o trânsito e também veículos de autoescola na área de provas práticas de direção veicular.

Na blitz da quinta-feira (08), realizada em conjunto com o Detro e a GCM de Linhares, os agentes abordaram 244 veículos na Linha Verde, registraram 75 autos de infração e 12 veículos foram removidos para o pátio. Foram realizados 30 testes de alcoolemia (bafômetro).

Na quarta-feira (07) e quinta-feira (08), os veículos utilizados pelas autoescolas para as aulas e provas de direção veicular dos alunos, assim como a regularidade dos instrutores de trânsito e dos candidatos em processo de Habilitação, também foram fiscalizados pelos agentes do Detran|ES em Linhares. Ao todo, 28 veículos e 25 pessoas, entre instrutores e alunos, foram abordados e 27 autos de infração de trânsito foram registrados.

Na abertura do “Maio Amarelo”, em Vila Velha, no último dia 05, os agentes do Detran|ES fizeram demonstração de uso do etilômetro para os cidadãos que passavam pelo local da atividade. À noite, os agentes do Detran|ES e da Guarda Municipal de Vila Velha (GMVV) fizeram ação educativa em bares da cidade para oferecer o teste do bafômetro de forma voluntária aos frequentadores. Aqueles que passaram no teste ganharam o adesivo de motorista da rodada para garantir a segurança dos amigos e familiares.

Outra ação importante realizada pelos agentes com cunho educativo foi a abordagem em ônibus de viagem na Rodoviária de Vitória, no dia 04 de maio. Durante a iniciativa, em parceria com a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES), os agentes deram orientação aos passageiros e motoristas dos transportes rodoviários interestaduais sobre a utilização do cinto de segurança durante o trajeto.

O gerente de Fiscalização de Trânsito do Detran|ES, Jederson Lobato, destacou a importância de atuar em todo o Estado com diferentes ações para atingir o máximo de pessoas no “Maio Amarelo”.

“Estamos intensificando as fiscalizações em todo o Estado durante o ‘Maio Amarelo’. O foco principal é a fiscalização do trânsito para inibir e punir as condutas perigosas nas vias do Estado, em integração com órgãos de segurança viária federais, estaduais e municipais, que também estão voltados para as ações do ‘Maio Amarelo’. Também estamos atuando em ações como a fiscalização de credenciadas, conscientização de passageiros de ônibus e em parceria com a equipe de educação nas blitze educativas. Nosso objetivo maior é conscientizar os capixabas, prevenir sinistros de trânsito e salvar vidas nas nossas vias”, destacou Jederson Lobato.

Educação

Em uma ação integrada das equipes de educação e fiscalização do Detran|ES, nesse fim de semana, no município de Jaguaré, mais de mil pessoas foram abordadas pelos agentes do Detran|ES com orientações educativas.

Durante a última semana, a equipe de educação também participou da abertura do “Maio Amarelo” em Vitória, no dia 04, e Vila Velha, dia 05, com ações de abordagem e conscientização do projeto “Atenção pela Vida”. Também foi feita blitz educativa em Aracruz, em uma ação conjunta com a Ciretran do município, a Guarda Municipal, Policia Militar do Espírito Santo (PMES) e concessionária parceira, com a abordagem de motociclistas e condutores, que receberam orientações obre a segurança no trânsito.

Além das abordagens nas ruas, a educação também está sendo levada a empresas e escolas para atingir o maior número de pessoas. Na última semana, a ação “Detran nas Empresas” esteve em empresas de serviços de controle de pragas, de transporte rodoviário e em uma indústria, na Serra, além de um grupo de transporte e logística, em Cariacica.

Para trabalhar os assuntos de forma interativa, a equipe utiliza equipamentos, como óculos simuladores de sono e embriaguez que buscam demonstrar para os participantes como as sensações, como o cansaço e o álcool afetam a direção do veículo.

A ação “Detran nas Escolas” levou a conscientização para alunos da escola Senac, em Vila Velha, no dia 06. Os estudantes participaram de palestras educativas e dialogadas e assistiram a vídeos sobre o tema trânsito, com foco na campanha do “Maio Amarelo”.

“Maio Amarelo”

O “Maio Amarelo” é um movimento internacional de conscientização, que tem os objetivos de reduzir sinistros de trânsito e promover a segurança viária. O amarelo simboliza atenção e também a sinalização e advertência no trânsito.

No Espírito Santo, todos os anos, o Detran|ES intensifica a atuação das áreas de educação e fiscalização, integrado com outros órgãos de trânsito, visando a levar a conscientização para um trânsito mais seguro e humano para os capixabas e de preservar vidas no trânsito.