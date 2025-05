Dez pessoas são presas pela Polícia Civil em Piúma; entenda a operação

Dez pessoas foram presas pela Polícia Civil e Polícia Militar, na última quinta-feira (22), em Piúma. as prisões são resultado da Operação “Nexum”, com o objetivo de cumprir mandados de prisão preventiva e mandados de busca e apreensão e internação de adolescentes infratores. A ação é um desdobramento da Operação “Pacificação”, realizada no ano de 2023.

Após cerca de oito meses de investigação, a autoridade policial representou ao Poder Judiciário pelos mandados em desfavor de 50 alvos, todos integrantes de uma organização criminosa atuante na cidade. De acordo com a investigação, essa organização operava o tráfico de drogas em diversos bairros, como Centro, Areias, Piuminas, entre outros.

“Durante as investigações, foi constatado que os membros da organização criminosa têm ligação com o Comando Vermelho (CV), facção criminosa do Rio de Janeiro. O líder do grupo está escondido no Complexo do Alemão, de onde comandava as atividades ilícitas em Piúma. Contra ele foi expedido mandado de prisão preventiva pela prática dos crimes de homicídio, tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. Importante destacar que boa parte das prisões foram em presídios do Estado, já que muitos dos envolvidos já se encontram detidos pelos mesmos crimes. No entanto, algumas prisões ainda estão pendentes, e uma nova etapa da operação não está descartada”, disse o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Piúma, delegado Vitor Alano.

O nome da operação advém da expressão latina “Nexum” que significa “ligação” ou “conexão”, uma referência ao êxito alcançado durante as investigações na identificação das conexões entre criminosos de bairros e cidades diversas que compõem uma mesma organização criminosa, conhecida como “Tropa do Pânico”, que vem a ser, por sua vez, uma célula, em Piúma, da facção criminosa carioca Comando Vermelho (CV).

A investigação também identificou uma conexão entre lideranças do tráfico de drogas de Piúma e Cachoeiro de Itapemirim, destacando-se a atuação de um membro do Comando Vermelho (CV) e uma das principais lideranças do tráfico de drogas do bairro Bela Vista, em Cachoeiro de Itapemirim. Contra ele também foi expedido mandado de prisão pelo crime de organização criminosa.

Já na fase ostensiva, na manhã desta quinta-feira (22), as forças de segurança deram cumprimento a um total de dez mandados de prisão de alvos ainda em liberdade além de dezenas de outros em unidades prisionais de Cachoeiro de Itapemirim e Marataízes, destaca-se, dentre os mandados cumpridos, a prisão de um gerente do tráfico de drogas ligado à organização criminosa.

“Em relação a esse alvo, as investigações descortinaram, além da sua liderança na gestão das vendas dos tóxicos, sua atuação na lavagem de dinheiro da organização criminosa, utilizando, para tanto, um comércio de fachada voltado para venda de açaí. Com essas ações, foi possível desarticular essa célula criminosa, contribuindo para a pacificação e a segurança da população de Piúma”, completou o delegado.