Dia das Mães! Confira os presentes campeões de impostos

Na hora de escolher o presente para o Dia das Mães, o consumidor pode acabar pagando muito mais do que imagina, e boa parte desse valor vai direto para os cofres públicos. Levantamento do advogado tributarista Samir Nemer aponta que a carga tributária em alguns dos produtos mais procurados para a data ultrapassa 70%. O campeão é o perfume importado, com 77,43% de seu valor final composto apenas por impostos.

“Quando optamos por produtos importados, além dos tributos tradicionais como ICMS, IPI, PIS e Cofins, há também o imposto de importação. Isso faz com que o preço final pago pelo consumidor dispare”, explicou Samir Nemer, que é mestre em Direito Tributário e sócio do escritório FurtadoNemer Advogados.

A maquiagem importada aparece logo em seguida, com 71,43% de carga tributária. Em terceiro lugar está o perfume nacional, que também tem uma tributação expressiva: 66,18%. Outros itens comuns nessa época do ano, como tênis importado (65,71%), Smartphone importado (62,46%) e cosméticos (52,69%), integram a lista dos presentes com mais da metade do valor destinado ao pagamento de tributos.

“Consumidor sente o peso dos tributos”

“Mesmo produtos fabricados no Brasil, como perfumes e maquiagens nacionais, têm alta carga tributária, chegando a 66,18% e 53,17%, respectivamente. Isso mostra que, mesmo ao priorizar a indústria nacional, o consumidor ainda sente fortemente o peso dos tributos”, detalhou o Nemer.

Segundo o levantamento, outros itens tradicionais como relógios (47,41%), joias (50,94%), bolsas (45,35%), chocolates (38,25%) e roupas (34,67%) também têm uma parcela significativa de seu preço final composta por impostos.

Para quem busca economizar sem abrir mão do presente, Nemer recomenda considerar produtos nacionais e estar atento à tributação embutida. “Muitas vezes, trocar um item importado por uma versão nacional pode significar uma boa economia. Ainda assim, o consumidor deve ter ciência de que estamos falando de uma carga tributária média elevada, o que torna essencial a discussão sobre transparência fiscal e uso eficiente desses recursos pelo poder público”, reforçou.

O advogado também lembra que, com a implantação da reforma tributária em andamento, é importante acompanhar as mudanças que virão. “A expectativa é que, com a nova legislação, haja maior clareza para o consumidor sobre o quanto está sendo pago em tributos, o que pode fomentar um debate mais consciente sobre justiça fiscal e retorno social desses valores”, explicou.

Veja a carga tributária dos itens mais procurados no Dia das Mães:

1- Perfume importado – 77,43%

2- Maquiagem importada – 71,43%

3- Perfume nacional – 66,18%

4- Tênis importado – 65,71%

5- Smartphone importado – 62,46%

6- Maquiagem nacional – 53,17%

7- Cosméticos – 52,69%

8- Joias – 50,94%

9- Relógio – 47,41%

10- Bolsas – 45,35%

11- Óculos de sol – 43,91%

12- Bijuterias – 42,43%

13- Chocolate – 38,25%

14- Sapatos – 36,26%

15- Tênis nacional – 36,02%

16- Biquíni – 36,02%

17- Roupas – 34,67%

18- Calça jeans – 34,10%

19- Chinelo – 31,09%

20- Buquê de flores – 20,90%g