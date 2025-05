Dia das Mães: Nota Premiada Capixaba fará sorteio de R$ 50 mil

O programa Nota Premiada Capixaba vai realizar, no próximo dia 29 de maio, um sorteio especial em homenagem ao Dia das Mães. A ação vai premiar, de forma inédita, três participantes — um de cada região do Espírito Santo (Metropolitana, Norte e Sul) — com R$ 50 mil cada.

Concorrem aos prêmios os cidadãos que inseriram o CPF nas notas fiscais de compras realizadas entre os dias 1º de abril e 15 de maio. O sorteio será transmitido ao vivo, às 11h45, pela TVE Espírito Santo e pela Rádio Espírito Santo.

Oportunidade

Além da premiação especial, o 41º sorteio do programa também distribuirá mensalmente outros cinco prêmios por região: R$ 25 mil (1º lugar), R$ 7 mil (2º), R$ 5 mil (3º), R$ 2,5 mil (4º) e R$ 1,5 mil (5º).

Para participar, é necessário estar cadastrado no programa. O processo é simples: basta acessar o site www.notapremiadacapixaba.es.gov.br, clicar em “cadastro” e fazer o login por meio do Acesso Cidadão ou Gov BR. O participante deve preencher um formulário com dados de contato e escolher uma instituição social para apoiar. Cada R$ 1 em compras equivale a um ponto, e a cada 50 pontos acumulados, o sistema gera um bilhete para os sorteios, sem necessidade de inserir manualmente os documentos fiscais.

Entidades beneficiadas

As instituições sociais escolhidas também são beneficiadas. No Sorteio Especial, cada entidade indicada por um dos ganhadores receberá R$ 25 mil. Além disso, mensalmente, é feito um rateio proporcional ao número de apoiadores, totalizando R$ 61,5 mil em recursos repassados às entidades sociais participantes.

De acordo com o gerente de Atendimento e Relacionamento da Secretaria da Fazenda (Sefaz), Pedro Gomes de Sá Junior, o sorteio especial tem como objetivo ampliar a participação da população no programa e fortalecer as instituições sociais. “Esse super prêmio especial é mais um incentivo para que os cidadãos participem do Nota Premiada Capixaba, por seu valor e por beneficiar também a entidade escolhida. Além disso, ao pedir o CPF na nota, o consumidor contribui para o combate à sonegação de impostos e para o fortalecimento da arrecadação estadual”, destacou o auditor fiscal.

Nota Premiada

Atualmente, o Nota Premiada Capixaba conta com mais de 154 mil cidadãos cadastrados e 176 entidades sociais participantes. Por mês, o programa distribui R$ 184,5 mil em prêmios, sendo R$ 123 mil destinados aos consumidores e R$ 61,5 mil às instituições sociais.

Os ganhadores serão comunicados por e-mail e, caso necessário, por telefone. O resgate do prêmio deve ser solicitado em até 90 dias. A planilha oficial com os resultados será publicada no site do programa.