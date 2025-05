Dia das Mães: veja 7 presentes (bons e baratos) que toda mãe quer

O Dia das Mães está chegando e, com ele, a dúvida que acompanha muitos filhos: como presentear com carinho sem gastar demais? A boa notícia é que é possível surpreender com gestos significativos, úteis e acessíveis. Pensando nisso, reunimos 7 sugestões de presentes bons e baratos que combinam com diferentes estilos de mãe – da prática à romântica. Confira abaixo e escolha o ideal para a sua!

1. Eletrodomésticos funcionais e compactos

Se a sua mãe ama praticidade, eletrodomésticos como cafeteiras, sanduicheiras e mixers são opções que unem utilidade e carinho. Além de facilitar o dia a dia, esses itens são encontrados por preços acessíveis, especialmente em promoções para o Dia das Mães. Vale apostar nos modelos multifuncionais e de marcas confiáveis.

2. Joias e semijoias com significado

Presentear com joias ou semijoias é uma forma clássica de demonstrar afeto. Um colar com pingente de coração, um anel delicado ou brincos com pedras são lembranças que duram para sempre. Hoje em dia, há opções de semijoias de qualidade com preços a partir de R$ 50, ideais para quem quer impressionar sem sair do orçamento.

3. Calçados e roupas confortáveis

Toda mãe adora se sentir bonita e confortável. Por isso, peças de roupa como blusas elegantes, vestidos leves ou pijamas estilosos são excelentes escolhas. E que tal um tênis casual ou uma sandália macia? Além de úteis, esses presentes mostram que você pensou no bem-estar dela.

4. Perfumes e hidratantes com aroma especial

Os cosméticos continuam entre os itens mais procurados no Dia das Mães. Perfumes florais, hidratantes corporais e kits de cuidados pessoais agradam todos os perfis. Busque por fragrâncias suaves e femininas, que são as preferidas por grande parte das mães. Muitas marcas oferecem kits promocionais nesta época do ano.

5. Cesta de café da manhã personalizada

Nada como começar o dia sendo mimada. Uma cesta de café da manhã, com pães, frutas, sucos e chocolates, pode ser montada em casa ou encomendada. Para economizar, invista em produtos caseiros ou feitos por pequenos empreendedores locais. O toque personalizado faz toda a diferença.

6. Plantas e flores para decorar e alegrar

Se a sua mãe ama natureza, flores e plantas são presentes que encantam. Orquídeas, suculentas e violetas são opções duráveis, de fácil cuidado e com ótimo custo-benefício. Você pode complementar com um vaso bonito ou um bilhete carinhoso. É um gesto que simboliza carinho e crescimento.

7. Presentes feitos à mão ou com lembranças afetivas

Além das opções citadas, itens feitos por você – como álbuns de fotos, quadros personalizados ou cartas escritas à mão – também emocionam. Muitas vezes, o que mais vale é a intenção e o tempo dedicado a criar algo único.

Encontrar presentes bons e baratos para o Dia das Mães é totalmente possível. O segredo está em escolher com o coração, pensando no estilo e nas preferências da sua mãe. Independentemente do valor, o que realmente importa é mostrar o quanto ela é especial.