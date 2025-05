Diocese de Cachoeiro debate ações por moradores de rua

Na manhã desta sexta-feira, 23 de maio, a Diocese de Cachoeiro de Itapemirim promoveu uma importante Reunião Interinstitucional organizada pela Igreja Católica com o objetivo de refletir e construir ações concretas em favor das pessoas em situação de rua no município. O encontro reuniu diversas Instituições Civis, Eclesiais e do Poder Público, reafirmando o compromisso cristão e social com a dignidade humana dos mais vulneráveis.

A iniciativa partiu do Bispo Diocesano, Dom Luiz Fernando Lisboa CP, que destacou a urgência de uma resposta conjunta e solidária diante da crescente realidade enfrentada por pessoas em situação de rua. Participaram do encontro representantes dos Vicariatos Episcopais para Ação Social e Comunicação, Cáritas Diocesana, Secretarias Municipais de Desenvolvimento Social (Semdes), Saúde (Semus) e Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos (Semcit), Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Subseção Cachoeiro, Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal e outras entidades que atuam direta ou indiretamente com essa população.

Durante a reunião, cada instituição partilhou suas ações atuais, desafios e possibilidades de atuação em rede. “Nosso desejo é unir esforços, evitar sobreposição de trabalhos e garantir um atendimento mais eficaz e integrado para essa população. Precisamos de um olhar mais humano, de escuta e de encaminhamentos corretos para cada situação”, afirmou Dom Luiz.

Como resultado imediato, foi criada uma comissão com representantes de todas as instituições presentes, que se reunirá novamente no próximo dia 5 de junho para dar continuidade às propostas debatidas. A comissão terá o papel de articular ações conjuntas, traçar estratégias e garantir que os encaminhamentos cheguem às pessoas que precisam.

Entre as propostas futuras, destacou-se a visita à Fazenda da Esperança — comunidade terapêutica com unidades no Espírito Santo — com o intuito de avaliar a possibilidade de implantação de uma unidade em Cachoeiro de Itapemirim voltada ao público masculino, dada a demanda crescente por tratamento e acolhimento, especialmente para casos de dependência química e saúde mental.

“A reunião foi muito produtiva. Nosso sonho é oferecer um verdadeiro caminho de recuperação e reintegração para quem vive nas ruas, com apoio psicológico, social, médico e jurídico. Estamos dando um passo concreto rumo a uma sociedade mais justa e fraterna”, concluiu o bispo.