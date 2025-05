Do laboratório ao campo: as tecnologias do agronegócio sustentável

A Conferência Sustentabilidade Brasil, que acontece de 11 a 14 de junho na Praça do Papa, em Vitória, vai mergulhar fundo nas inovações que moldam o futuro do campo. O painel “Tecnologias Disruptivas para o Agronegócio Sustentável” reunirá três especialistas que estão na vanguarda da transformação do setor: Amanda Azevedo Bertolazie, Naldo Dantas e Lara Souza.

Amanda Azevedo Bertolazie, bióloga com mestrado e doutorado em Produção Vegetal, é a CEO e cofundadora da SymbioTech, uma spin-off acadêmica que desenvolve biofertilizantes microbiológicos personalizados. Sua empresa tem como objetivo aumentar a produtividade agrícola de forma sustentável, e Amanda também é presidente do Instituto de Inovação, Conhecimento e Ciências Aplicadas (ICCA), além de lecionar em MBAs e programas de pós-graduação. Sua experiência traz um olhar técnico e empreendedor sobre como a biotecnologia pode revolucionar o agronegócio.

Naldo Dantas, Gerente Executivo de Tecnologia e Inovação da Findes, é o nome por trás do Instituto Senai de Tecnologia e do Findeslab. Com vasta experiência em inovação tecnológica e desenvolvimento de negócios, tendo passado por gigantes como Robert Bosch, Suzano e Votorantim, Dantas é o elo entre a pesquisa, o desenvolvimento e a aplicação de soluções tecnológicas. Sua visão mostrará como as indústrias e startups estão impulsionando a sustentabilidade no campo.

Completando o trio, Lara Souza, engenheira agrônoma, é a Coordenadora-Geral de Produção Vegetal do Ministério da Agricultura e Pecuária. Ela coordena a implantação da Plataforma Agro Brasil + Sustentável, uma ferramenta digital governamental que busca integrar informações de diversas fontes para gerar dados rastreáveis e confiáveis sobre a produção agropecuária sustentável no país. A perspectiva de Lara será essencial para compreender as políticas públicas e as iniciativas governamentais que apoiam a inovação e a sustentabilidade no agronegócio.