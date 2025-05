Documentário sobre o Córrego Amarelo estreia nesta quarta-feira (7)

Nesta semana, estreia o documentário “Chama-se Amarelo”: um curta-metragem documental e poético que chama a atenção para a situação do Córrego Amarelo, em Cachoeiro de Itapemirim.

As primeiras exibições acontecem nesta quarta (7), na escola Liceu Muniz Freire, no bairro Independência; quinta (08), na escola Valdy Freitas, no Paraíso; e sexta (9), na escola Bernardino Monteiro, no Amarelo.

Dirigido por Weber Cooper, o vídeo que tem 14 minutos, retrata a questão do córrego que atravessa diversos bairros do município e, hoje, enfrenta situação crítica e visível para quem se aproxima, devido à poluição do curso de água. Ele foi gravado em diferentes pontos da cidade – de casas a pontes, ruas e margens do córrego – e é fruto de um processo coletivo e afetuoso.

Para compor as cenas, foram usados depoimentos de moradores, cenas sensoriais e leituras da crônica “Chamava-se Amarelo”, de Rubem Braga, propondo uma travessia entre o tempo presente, a memória e a imaginação. A produção é do grupo ATUAÇÃO e da Cinestésica Filmes e foi realizada com apoio da Lei Paulo Gustavo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) de Cachoeiro de Itapemirim.

“Esse filme nasceu do desejo de olhar, com mais atenção, para o Córrego Amarelo, que, apesar de fazer parte do cotidiano de muitos moradores, muitas vezes é invisibilizado. Buscamos escutar as histórias de quem vive próximo a ele, resgatar memórias e imaginar possibilidades de cuidado com esse território vivo”, afirma o diretor.

Curta na internet

A partir do dia 10 de maio, “Chama-se Amarelo” ficará disponível gratuitamente no YouTube por 10 dias, permitindo acesso público, por meio do link https://www.youtube.com/atuacao. A indicação é livre e há acessibilidade com Libras, autodescrição e legendas descritivas.