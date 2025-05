Domingos Martins: mulher é envenenada com caldo de cana

Um homem de 43 anos foi preso nesta terça-feira (27) suspeito de envolvimento na morte de Zenilda Fernandes da Silva, de 46 anos, ocorrida no dia 10 de maio, na localidade de Soído, em Domingos Martins.

A prisão foi efetuada pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia de Domingos Martins, com o apoio da equipe de Marechal Floriano.

O suspeito foi localizado no distrito de Alto Marechal, em Marechal Floriano, e detido em cumprimento a um mandado judicial.

De acordo com o delegado Luciano Carlos Paulino, que está respondendo pela Delegacia de Polícia (DP) de Domingos Martins, a vítima passou mal após consumir um lanche e um caldo de cana entregue pelo suspeito e morreu no hospital.

“A filha da vítima, ao encontrar um pó branco no fundo da garrafa de caldo de cana, acionou a polícia. A perícia confirmou a presença de carbofurano, veneno proibido pela Anvisa devido aos riscos à saúde humana e identificou um pequeno furo na garrafa, por onde a substância teria sido injetada. O laudo médico apontou envenenamento como causa da morte”, disse o delegado Luciano Carlos Paulino.

Durante as investigações, a equipe realizou diligências e conseguiu obter as imagens de vídeo monitoramento onde o suspeito aparece comprando o caldo de cana e entregando à vítima na casa dela.

“Com base nas provas, a Justiça expediu mandado de prisão preventiva. O suspeito foi encontrado em sua residência, no distrito de Alto Marechal. Durante o depoimento, ele negou envolvimento no crime”, explicou o delegado.

Após os procedimentos legais, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanecerá à disposição da Justiça. “A investigação foi tratada como prioridade e concluída em 17 dias”, disse o delegado Luciano Carlos Paulino.

