Domingos Martins reforça políticas públicas para pessoas com TEA

A Prefeitura de Domingos Martins recebeu, na última terça-feira (29), representantes da Associação dos Amigos dos Autistas do Estado do Espírito Santo (AMAES) para uma reunião institucional com foco no fortalecimento das políticas públicas voltadas às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no município.

O encontro ocorreu na sede do Executivo Municipal e contou com a presença do prefeito Eduardo José Ramos, do vice-prefeito Sargento Wagner, da presidente da AMAES, Pollyana Paraguassú, e da tesoureira da entidade, Heloisa Moraes. Também participaram secretários municipais, vereadores e servidores públicos.

Durante a reunião, foram discutidas estratégias para ampliar o acolhimento e a assistência às pessoas com TEA, por meio de ações integradas nas áreas da saúde, assistência social e educação. A proposta é garantir atendimento humanizado, incentivo à autonomia e à inclusão social.

A secretária municipal de Saúde, Daysi Koehler Behning, ressaltou a importância da atuação conjunta. “Vamos trabalhar para que as crianças com autismo e suas famílias se sintam acolhidas e apoiadas. O objetivo é proporcionar cuidado integral com dignidade e respeito”, afirmou.

A secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Marlene Luz, também destacou a relevância da parceria. “Este encontro é apenas o começo de uma parceria que com certeza trará muitos frutos”, disse.

Emocionada, a presidente da AMAES, Pollyana Paraguassú, compartilhou a trajetória da instituição. “A AMAES nasceu da luta de pais e familiares que buscavam melhores condições de vida para seus filhos com autismo. Hoje, seguimos firmes na missão de promover inclusão e garantir direitos.”

Encerrando o encontro, o prefeito Edu Ramos reafirmou o compromisso da administração com a inclusão. “Estamos iniciando um momento especial para Domingos Martins. A parceria com a AMAES representa um avanço significativo no cuidado com as pessoas com autismo e suas famílias”, declarou.