Dr. Bruno Resende homenageia nutricionistas em sessão na Ales

Em sessão especial realizada nesta terça-feira (6), o deputado estadual Dr. Bruno Resende (União Brasil), presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, celebrou os 45 anos de atuação do Conselho Regional de Nutrição da 4ª Região (CRN-4), que representa profissionais do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. O evento reforçou a importância dos nutricionistas na promoção da saúde pública e a necessidade do trabalho em equipe nas unidades de atendimento.

Durante seu discurso, o parlamentar, que é médico oncologista, destacou que sua atuação política busca ampliar o alcance das políticas públicas de saúde no estado. “Decidi exercer a medicina de forma diferente, agora como parlamentar, para propor soluções que garantam mais dignidade à população. Mas saúde não é responsabilidade apenas do médico, e sim de toda uma equipe comprometida com o bem-estar do paciente”, afirmou.

Dr. Bruno enfatizou que o trabalho do nutricionista é indispensável em diversos espaços do sistema de saúde, desde hospitais até creches e escolas. “O atendimento começa na porta do hospital e envolve todos os profissionais, inclusive os que não têm diploma de ensino superior. Mas o tratamento, de fato, não começa sem o nutricionista ao lado. Esse profissional é essencial para promover, prevenir e recuperar a saúde da população”, defendeu o deputado.

A sessão também contou com a presença da presidente do CRN-4, Anna Carolina Rego Costa, que elogiou a iniciativa parlamentar e apresentou dados sobre a atuação da categoria na região. Segundo ela, mais de 4 mil nutricionistas e cerca de 100 técnicos atuam hoje no Espírito Santo, integrando o esforço coletivo pelo fortalecimento da atenção básica e especializada à saúde.

“É uma profissão essencial para a sociedade. O nutricionista atua na promoção da saúde e no tratamento de diversas doenças. Esse reconhecimento institucional fortalece a nossa categoria”, declarou Anna Carolina.

A nutricionista Rafaela Donadeli, esposa do deputado e também presente na sessão, reforçou a relevância do trabalho desenvolvido pelos profissionais da área. “Amo minha profissão porque ela transforma vidas com atenção, carinho e saúde. Atuamos em diferentes frentes, sempre comprometidos com o cuidado integral”, afirmou.

A homenagem evidencia a articulação política do deputado Dr. Bruno Resende em pautas ligadas à valorização dos profissionais da saúde e ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), ampliando o debate sobre o papel de cada categoria na construção de um atendimento público mais humano e eficaz.