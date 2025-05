Drones fecham aeroportos em Moscou e ameaçam cessar-fogo russo

Os quatro aeroportos internacionais de Moscou suspenderam temporariamente suas operações nesta terça-feira (6) após uma nova ofensiva com drones, atribuída à Ucrânia, atingir diversas regiões da Rússia. Segundo o Ministério da Defesa russo, mais de 100 aeronaves não tripuladas foram interceptadas na segunda noite consecutiva de ataques, que incluíram áreas nos arredores da capital. Outros nove aeroportos regionais também paralisaram brevemente suas atividades como medida de segurança.

O episódio ocorre em um momento delicado para o Kremlin, às vésperas das celebrações do Dia da Vitória na Segunda Guerra Mundial — data símbolo do nacionalismo russo e peça-chave na retórica de Vladimir Putin. Para marcar o evento, o presidente anunciou um cessar-fogo unilateral de 72 horas, cujo cumprimento já é questionado diante dos novos ataques.

A expectativa é de que o evento em Moscou, marcado para quinta-feira (8), reúna lideranças internacionais de peso, como os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) e Xi Jinping (China), além de outras autoridades alinhadas ou em posição diplomática estratégica com Moscou.

Em meio às tensões, o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia lançou um apelo a países estrangeiros, pedindo que não enviem representantes militares ao desfile, em um gesto político que visa isolar a Rússia simbolicamente no cenário internacional.

O ataque com drones reforça a complexidade do conflito em curso, evidenciando o impacto direto nas relações diplomáticas globais e na estabilidade interna russa, especialmente num momento em que o país tenta projetar força e normalidade perante o mundo.

