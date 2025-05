Duas pessoas presas por tráfico internacional de drogas em Marataízes

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) prendeu dois homens suspeitos de envolvimento com o tráfico internacional de drogas, em uma ação que reforça os desdobramentos de uma importante operação da Polícia Federal iniciada no mês passado.

As prisões aconteceram nos bairros Acapulco e Belo Horizonte, em Marataízes, nos dias sábado (10) e segunda-feira (12). Os detidos têm 28 e 43 anos e, segundo as investigações, fariam parte de uma quadrilha que utilizava um porto de Guarapari para ocultar cocaína nos cascos de navios com destino internacional.

Apreensão de uma tonelada de cocaína levou à operação conjunta

A ação ganhou força após a apreensão de mais de uma tonelada de cocaína pela PMES no início de abril. A droga estava armazenada em malotes escondidos em uma marina, no bairro Perocão, em Guarapari. Na ocasião, um homem foi detido e encaminhado à Polícia Federal, que deu início a um trabalho integrado com a PM.

Com base nas informações obtidas na operação PF, o Serviço de Inteligência da 9ª Companhia Independente e a Força Tática da PMES conseguiram localizar e prender os outros dois suspeitos agora detidos.

Suspeitos estavam com mandados de prisão em aberto

Ambos os homens estavam com mandados de prisão em aberto e foram encaminhados à 9ª Delegacia Regional de Itapemirim. A expectativa é de que novos desdobramentos ocorram nos próximos dias, com mais prisões e aprofundamento das investigações em parceria com a Polícia Federal.