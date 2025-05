É possível que cães e gatos tenham diabetes? Saiba como prevenir

A diabetes é uma doença endócrina comum também em cães e gatos. Assim como nas pessoas, ela é caracterizada pela dificuldade de o organismo produzir ou responder à insulina, um hormônio essencial para regular os níveis de glicose no sangue.

“Embora possa afetar cães de qualquer idade, a diabetes costuma ser mais prevalente em cães mais idosos e, a doença também pode afetar gatos, especialmente os obesos ou com histórico de problemas metabólicos”, explica a médica-veterinária Marcella Vilhena.

Detectar os sintomas iniciais é fundamental para um tratamento eficaz e o controle adequado da doença. Embora os sinais possam ser discretos no começo, com o tempo tornam-se mais evidentes. “Um dos primeiros indícios de diabetes é o aumento da quantidade de urina eliminada, seguido pela necessidade de beber grandes quantidades de água. Isso ocorre porque o corpo não consegue reabsorver a glicose de forma eficiente nos rins”, detalha a especialista.

Apesar de o apetite aumentar, muitos pets diabéticos acabam perdendo peso. Isso acontece porque o organismo não consegue utilizar a glicose como fonte de energia, fazendo com que o corpo recorra às reservas de gordura e músculo. “Além disso, os animais podem apresentar cansaço excessivo, falta de energia e dificuldade para realizar atividades que antes eram simples. Esses sinais indicam que algo não está funcionando corretamente no metabolismo”, alerta Marcella.

Nos cães, a doença pode causar o desenvolvimento de catarata, que pode resultar em visão turva ou até cegueira. Em gatos, embora menos comum, essa complicação também pode ocorrer em casos mais graves.

“Caso o tutor perceba alguns sintomas, é fundamental procurar um veterinário. O profissional realizará análise detalhada, levando em consideração o histórico médico do animal, mudanças no comportamento alimentar e variações de peso, bem como a realização de exames para confirmar a suspeita de diabetes e iniciar o tratamento adequado. Isso permitirá que o animal viva de forma saudável e confortável”, assinala Marcella Vilhena.

