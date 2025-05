Economia Azul: águas em debate na Conferência Sustentabilidade Brasil

“Como atrair investimentos para a Economia Azul por meio de mecanismos financeiros inovadores” é o tema de um dos painéis da Conferência Sustentabilidade Brasil. O evento, que acontece entre os dias 11 e 14 de junho, na Praça do Papa, em Vitória, Espírito Santo, reunirá um time de especialistas para debater a pauta, que é essencial para o futuro do desenvolvimento sustentável.

Para desvendar os caminhos da economia azul, o evento contará com a participação de Marina Damasceno, bióloga formada pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com intercâmbio acadêmico na University of Sydney e especialista em Sustentabilidade pela Unesc. Marina é uma figura chave na formulação de políticas para economia azul e sociobiodiversidade no Espírito Santo, tendo liderado a primeira Gerência de Desenvolvimento de Negócios Sustentáveis do Brasil. Atualmente, ela coordena projetos estratégicos em ESG e impacto na consultoria Oppen Social, com foco em advocacy e articulação multissetorial.

Ao lado dela, Ingrid Tavares, bacharel em Oceanografia pela Universidade Federal do Pará (UFPA) e mestre em Oceanografia Ambiental pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), trará sua experiência acadêmica para o debate. Sua pesquisa de mestrado, desenvolvida no Grupo de Pesquisa Ecologia Humana do Oceano, aprofundou-se na Economia Azul no setor turístico da região metropolitana do Espírito Santo. Ingrid também é pesquisadora do Grupo Economia do Mar (GEM) no subgrupo Relações Sociais, contribuindo com uma perspectiva importante sobre as interconexões sociais da economia oceânica.

Completando o time de painelistas, Robson Monteiro, economista, geógrafo e cientista de dados com MBA em Gerenciamento de Projetos e mestrado em Engenharia. Com 20 anos de experiência nos setores público e privado, Robson atuou em projetos nas áreas de Recursos Hídricos, Pagamento por Serviços Ambientais, Carbono, Financiamento Internacional, Eventos Extremos e Mudanças Climáticas. Sua experiência em diferentes frentes trará uma perspectiva multidisciplinar e estratégica para a discussão sobre inovação financeira na economia azul.

O que é Economia Azul

A Economia Azul representa um modelo de desenvolvimento que busca o uso inteligente e sustentável dos oceanos, mares, rios e lagos, com o objetivo de gerar crescimento econômico e bem-estar social, sem comprometer a saúde e a resiliência desses ecossistemas vitais. Vai muito além da exploração tradicional de recursos marinhos, incentivando a inovação e a tecnologia para criar novas oportunidades de negócio que sejam ambientalmente responsáveis e socialmente justas. Setores como a pesca e aquicultura sustentáveis, energias renováveis oceânicas, biotecnologia marinha, turismo ecológico e transporte marítimo eficiente são pilares dessa nova economia.

Na Economia Azul, a prosperidade econômica e a conservação ambiental não são mutuamente exclusivas, mas interdependentes. Ela preconiza a gestão integrada dos recursos aquáticos, a redução da poluição, a proteção da biodiversidade marinha e costeira e a adaptação às mudanças climáticas. Além disso, busca garantir que os benefícios gerados pelas atividades econômicas sejam distribuídos de forma equitativa, promovendo empregos de qualidade e fortalecendo as comunidades que dependem diretamente desses ambientes.