Economia verde em debate na Conferência Sustentabilidade Brasil

A Conferência Sustentabilidade Brasil, que acontece entre os dias 11 e 14 de junho na Praça do Papa, em Vitória, promete trazer debates essenciais para o futuro do país. O painel “Transformar o território também é redesenhar o capital” reunirá três personalidades com visões complementares sobre a interseção entre economia, meio ambiente e desenvolvimento sustentável: Denísio Liberato, Almir Suruí e Fernando Campos.

Denísio Liberato, economista com mestrado e doutorado pela FGV, traz para o debate a perspectiva do mercado financeiro. Atualmente CEO da BB Asset Management, a maior gestora de recursos do país, Liberato foi secretário-adjunto de Política Econômica no Ministério da Fazenda.

Ao lado de Liberato, estará Almir Suruí, biólogo e Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal de Rondônia. Como líder máximo do povo Paiter Suruí, ele é uma voz global na defesa dos direitos indígenas e da floresta. Reconhecido internacionalmente com prêmios como o de Direitos Humanos, o título de “Herói da Floresta” pela ONU e o Prêmio Nobel Verde, Suruí trará a visão crucial dos povos originários e sua luta incansável pela preservação ambiental.

Completando o trio, Fernando Campos, gerente de Finanças de Conservação e Clima na Sitawi, é especialista em soluções financeiras e econômicas para a gestão sustentável da biodiversidade e o enfrentamento das desafios climáticos. Com mais de uma década de experiência, Campos atua na liderança de iniciativas que buscam integrar o capital natural nas estratégias financeiras.