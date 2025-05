Educação: 284 novos professores tomam posse em Cachoeiro

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim vai empossar, na próxima terça-feira (20), 284 professores aprovados no último concurso público municipal. Os profissionais fazem parte do cadastro de reserva e atuarão na rede pública de ensino do município.

A cerimônia de posse está marcada para as 10h, na Escola Viva Francisco Coelho Ávila Junior, localizada na Rua Pedro Silvan, s/n, no bairro Coronel Borges. O evento representa um marco importante para a educação municipal, reforçando o compromisso da administração com a valorização do magistério e a melhoria da qualidade do ensino oferecido aos estudantes.

Com a incorporação desses profissionais, a Secretaria Municipal de Educação busca fortalecer a equipe pedagógica e otimizar o planejamento educacional das escolas.

“Investir em educação é investir no futuro da nossa cidade. Esses novos profissionais chegam para somar, fortalecer nossas escolas e garantir um ensino de qualidade para nossas crianças e jovens. Essa posse representa nosso compromisso com uma gestão responsável, justa e que acredita na transformação social por meio da educação”, afirmou o prefeito de Cachoeiro, Theodorico Ferraço.