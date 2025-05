Encontros em Cachoeiro acolhem gestantes com foco na saúde emocional

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), realiza nos dias 27, 28 e 30 deste mês o evento “Encontro de Gestantes: Cuidando de Você e do Seu Filho”, como parte da campanha Maio Furta-Cor, que tem como foco a saúde mental materna.

A iniciativa será promovida em três Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município: Jardim Itapemirim (27), Gilson Carone (28) e Village da Luz (30), sempre às 9h. O evento é voltado para gestantes de Cachoeiro e tem o objetivo de sensibilizar, informar e acolher mulheres que vivenciam as mudanças emocionais e psicológicas da gestação, oferecendo apoio e orientação para que possam cuidar de sua saúde mental de forma mais consciente e segura.

Entre as atividades, o público contará com palestras ministradas por especialistas em saúde mental, com destaque para a enfermeira Luana Machado, que abordará temas como depressão pós-parto, ansiedade e os impactos das emoções durante a gravidez.

Além disso, haverá um painel de discussão, promovendo um espaço de escuta e troca de experiências entre gestantes, e uma oficina de autocuidado, com técnicas práticas de relaxamento e aromoterapia, conduzida pela enfermeira Maria das Candeias da Silva Pereira Alves.

“Este evento é uma oportunidade para que as futuras mães compreendam que os desafios emocionais durante a gestação são comuns e que buscar apoio é fundamental para o bem-estar delas e dos seus bebês”, destaca Ilma Paulino, coordenadora da Saúde da Mulher.

A campanha Maio Furta-Cor é um movimento nacional voltado à saúde mental materna e tem como objetivo fomentar políticas públicas que garantam o cuidado integral à mulher em todas as fases da maternidade. Em Cachoeiro, a proposta é consolidar este compromisso com ações concretas, como este encontro, que promove informação, acolhimento e vínculo com a rede de atenção básica.