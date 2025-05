Enem 2025 tem novas datas e regras; veja o que muda neste ano

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou, em edição extra do Diário Oficial da União desta sexta-feira (23), o edital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. As inscrições poderão ser feitas de 26 de maio a 6 de junho, exclusivamente pela Página do Participante no site do Inep.

Neste ano, o exame volta a oferecer a possibilidade de certificação do ensino médio para candidatos com mais de 18 anos que não concluíram a educação básica. Para obter o certificado, será necessário atingir no mínimo 450 pontos em cada uma das áreas de conhecimento e nota superior a 500 na redação.

Datas das provas

O Enem 2025 será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro, em todo o Brasil, com exceção das cidades paraenses de Belém, Ananindeua e Marituba, onde, por conta da COP 30, as provas ocorrerão em 30 de novembro e 7 de dezembro. Os portões dos locais de aplicação abrirão às 12h e fecharão às 13h, com início às 13h30 (horário de Brasília).

No primeiro dia, os participantes farão a prova de redação e responderão às questões de linguagens, códigos e suas tecnologias, incluindo língua estrangeira (inglês ou espanhol), e ciências humanas. A aplicação terá duração de 5h30, com término às 19h.

Já no segundo dia, serão aplicadas as provas de matemática e ciências da natureza (química, física e biologia), com duração de 5 horas e término às 18h30.

Acessibilidade e inclusão

Durante a inscrição, candidatos poderão solicitar atendimento especializado, incluindo recursos para pessoas com deficiência, gestantes, lactantes, idosos e estudantes em classe hospitalar. Também será possível requerer o uso do nome social, sem necessidade de envio de documentos, desde que os dados estejam atualizados na Receita Federal.

Taxa de inscrição e isenção

A taxa de inscrição é de R$ 85 e poderá ser paga até 11 de junho via boleto bancário (gerado na Página do Participante), Pix, cartão de crédito ou débito em conta, conforme o banco. Candidatos inscritos no CadÚnico e aqueles que irão utilizar o Enem para certificação do ensino médio terão isenção automática, mesmo que não tenham solicitado previamente.

Reaplicação

O edital também prevê a reaplicação das provas nos dias 16 e 17 de dezembro, destinada a candidatos que enfrentarem problemas logísticos ou que comprovarem ter doenças infectocontagiosas na data original da aplicação.

Todas as orientações detalhadas, incluindo recursos de acessibilidade, critérios de correção e orientações sobre reaplicação, constam no edital disponível no site do Inep.