ES Gás inicia obras de expansão para o ano de 2025 em Vila Velha

A ES Gás, distribuidora de gás natural e biometano canalizados do Espírito Santo, inicia, nesta semana, suas obras de expansão da rede de distribuição de gás, previstas para 2025, em Vila Velha/ES. A expectativa é que a rede seja ampliada em quase 20km no município, ao longo do ano.

Além do crescimento na rede de distribuição, a ES Gás também prevê a ligação de aproximadamente 5 mil novos clientes em Vila Velha.

“A ES Gás tem atuado pela democratização e diversificação energética do Espírito Santo, ofertando à população capixaba um energético mais limpo e seguro, com fornecimento confiável e de qualidade. Vila Velha desempenha um papel fundamental nesse processo, por sua presença industrial e pelo acelerado crescimento urbano”, comenta o diretor técnico comercial da ES Gás, Raphael Pereira.

O gás natural possui diversas vantagens já conhecidas, como bom rendimento energético e tarifa regulada. O energético, além de oferecer mais segurança, possui uma combustão mais limpa em relação aos combustíveis tradicionais, com menor emissão de gases de efeito estufa e particulados.

Método não destrutivo

As atividades de expansão da ES Gás são realizadas por meio de perfuração direcional, uma técnica moderna de instalação de tubulações subterrâneas sem a necessidade de escavações abertas contínuas. O modelo, conhecido como método não destrutivo, evita transtornos no trânsito e reduz impactos à sociedade e ao meio ambiente.

O processo começa com um mapeamento detalhado do subsolo para identificar redes já existentes e definir um trajeto seguro. Em seguida, uma máquina perfura o solo de forma controlada, guiada por sensores que permitem curvas e ajustes de profundidade, sem a necessidade de abrir valas ao longo de todo o percurso. Após a perfuração, a tubulação é puxada por dentro do túnel criado, conectada e testada. Quando a atividade é finalizada, a ES Gás realiza a recomposição da via, com pavimentação permanente.

As obras da ES Gás possuem sinalização adequada e são realizadas conforme as normas estabelecidas pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos do Espírito Santo – ARSP. Todas as atividades são previamente autorizadas e possuem os licenciamentos necessários pela Prefeitura de Vila Velha.

Para aqueles que tiverem interesse em utilizar gás natural canalizado e usufruir de suas vantagens, a ES Gás possui canais de atendimento pelo número 0800 595 ou 117 ou pelo e-mail [email protected].