ES lidera crescimento de empregos formais no Brasil em abril

O Espírito Santo registrou o maior crescimento proporcional do País na geração de empregos com carteira assinada no mês de abril de 2025. De acordo com os dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo CAGED), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, foram criados 8.553 novos postos de trabalho formais no Estado, o que representa uma variação positiva de +0,93% no estoque de empregos, a maior entre todas as unidades da federação. A média nacional no mesmo período foi de +0,54%.

A análise dos dados, realizada pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), revela um avanço consistente na geração de postos formais, com participação expressiva de municípios, como Aracruz, que liderou o ranking estadual com um saldo de 3.073 vagas acumuladas no quadrimestre. Na sequência, aparecem Serra, com 2.338 vagas, e Linhares, com 1.914 vagas criadas.

O desempenho capixaba no mês de abril foi impulsionado principalmente pelo setor de Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, com +5.044 vagas, mas todos os grandes setores econômicos apresentaram saldos positivos. O setor de Serviços teve um saldo de +1.968 postos, seguido pela Indústria geral (+642), Comércio (+615) e Construção (+284).

No setor de Serviços, cinco dos seis subsetores registraram aumento no número de vínculos, com destaque para Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas, que cresceu em +1.006 vínculos.

Na Indústria geral, dois subsetores contribuíram para o saldo positivo: Indústria de transformação (+704) e Eletricidade e gás (+6). Os subsetores Indústria extrativa e Água, esgoto, gestão de resíduos e descontaminação apresentaram redução de vínculos (-47 e -21, respectivamente).

Segundo o diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves, Pablo Lira, os dados reforçam a tendência de crescimento econômico e a efetividade das políticas públicas voltadas à atração de investimentos e estímulo ao emprego no Estado.

“Os números refletem um ambiente favorável aos negócios, com segurança, infraestrutura adequada e qualificação da mão de obra. Isso tem permitido que empresas ampliem suas atividades e gerem mais oportunidades para os capixabas”, destacou Lira.

Com esse resultado, o Espírito Santo acumula um saldo de +17.095 vínculos formais gerados no ano de 2025. No recorte dos últimos 12 meses, o saldo é de +29.618 empregos com carteira assinada.

Todas as 27 unidades da federação apresentaram saldo positivo de empregos formais em abril, mas o Espírito Santo se destacou ao liderar o ranking nacional, com a maior variação percentual. Este resultado reforça a vitalidade do mercado de trabalho capixaba e o dinamismo da economia estadual.