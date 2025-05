ES lidera crescimento na aplicação de crédito rural do país

O Espírito Santo registrou um crescimento de 23,2% na aplicação de crédito rural nos dez primeiros meses do ano-safra 2024/2025, alcançando um volume recorde de R$ 7,5 bilhões. O resultado ocorre após o lançamento do Plano de Crédito Rural, em julho de 2024, pelo Governo do Estado, em parceria com a União, instituições financeiras e entidades representativas dos produtores rurais e pescadores. Entre os estados brasileiros, apenas o Espírito Santo e o Piauí, esse com 4%, apresentaram crescimento no período, enquanto a média nacional caiu 18%.

