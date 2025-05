ES prorroga estado de emergência por Influenza Aviária até outubro

O Governo do Espírito Santo prorrogou por mais 180 dias o Estado de Emergência Zoossanitária devido ao risco da Influenza Aviária (H5N1). A decisão foi tomada por unanimidade nesta sexta-feira (9), durante reunião virtual do Comitê Gestor de Enfrentamento à Influenza Aviária, e segue o que determina a Portaria nº 784 do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), que estende a emergência sanitária em todo o país até 6 de outubro de 2025.

Esta é a quarta prorrogação do Decreto Estadual nº 5.454-R, publicado inicialmente em julho de 2023, após a confirmação dos primeiros casos da doença em aves silvestres migratórias, no Espírito Santo. O Estado foi o primeiro do país a registrar a presença do vírus H5N1, o que intensificou a articulação entre os órgãos públicos e levou à adoção de protocolos rigorosos de vigilância e prevenção.

A medida tem como foco principal proteger a avicultura comercial capixaba, uma das atividades mais relevantes para o abastecimento de alimentos, geração de emprego e renda em território estadual. Até o momento, não há registros de contaminação em granjas comerciais no Espírito Santo.

“Estamos mantendo o vírus longe da produção comercial graças ao trabalho conjunto de órgãos públicos, produtores e empresas, que vêm cumprindo as normas de biosseguridade com rigor”, destacou o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli.

O Comitê Gestor é formado por representantes da Seag, Idaf, Seama, Iema, Sesa, Defesa Civil, SFA/ES e da Associação dos Avicultores do Espírito Santo (Aves).

A população também desempenha um papel importante na vigilância. Suspeitas da doença — como morte súbita de aves, sinais respiratórios ou neurológicos — devem ser notificadas imediatamente por meio do sistema e-Sisbravet, disponível no site do Idaf (www.idaf.es.gov.br). Além disso, é fundamental evitar contato direto com aves doentes ou mortas, sem o uso de equipamentos de proteção.