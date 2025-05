ES tem 1º azeite extravirgem reconhecido em premiação internacional

O Espírito Santo acaba de entrar para a história da olivicultura brasileira. O Azeite Altoé, produzido a partir de oliveiras plantadas na região de Alto Santa Joana, em Afonso Cláudio, nas Montanhas Capixabas, conquistou duas medalhas de ouro no renomado concurso internacional Olive Istanbul IOOC 2025, realizado na Turquia no final de abril.

Foram premiados os azeites monovarietal Grappolo e o blend de três variedades (arbequina, Grappolo e koroneike). O Azeite Altoé é o primeiro azeite extravirgem do Espírito Santo reconhecido internacionalmente. Com acidez de apenas 0,57%, bem abaixo do limite de 0,8% exigido para a classificação extravirgem, o produto se destaca pela alta qualidade.

