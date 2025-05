ES vai sediar Encontro Nacional de Startups em julho

O Espírito Santo se prepara para sediar um dos maiores eventos de inovação do país: a Feira InovaES – Encontro Nacional de Startups, que acontece nos dias 29 e 30 de julho, no Ilha Buffet (Clube Álvares Cabral), em Vitória. Com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), o evento promete consolidar o território capixaba como referência nacional em empreendedorismo tecnológico.

A palestra de abertura será conduzida pelo secretário Bruno Lamas, titular da Secti, que destaca o papel da feira como um divisor de águas para a inovação no Estado. “O Espírito Santo vive um momento único. Estamos colocando o conhecimento como motor do desenvolvimento regional. Essa feira é uma oportunidade de aproximar a tecnologia das pessoas e atrair investimentos para o nosso Estado”, afirma.

150 startups e expectativa de 10 mil visitantes

A programação inclui 150 startups expositoras, sendo 30 de outros Estados, além de palestras com especialistas renomados, mostra de robótica, jogos digitais, aula-show de gastronomia com o CEET Vasco Coutinho, atrações culturais e o Desafio de Startups, que premiará os projetos mais inovadores com até R$ 10 mil.

A expectativa é de receber 10 mil visitantes em dois dias e gerar uma movimentação de cerca de R$ 20 milhões em negócios. A feira também contará com a presença de instituições como IFES, UFES, CEET Vasco Coutinho e Instituto Jones dos Santos Neves, fortalecendo o elo entre ciência, educação e setor produtivo.

Interiorização da inovação

A Feira InovaES faz parte do projeto InovaES, com apoio do programa InovaPop, que visa descentralizar o acesso à inovação. Em agosto, o evento segue para Jaguaré e, em setembro, para Colatina, levando oportunidades e conhecimento para diversas regiões do Estado.

A programação completa da edição em Vitória será divulgada em breve.