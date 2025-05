Escola de Guaçuí desenvolve práticas pedagógicas com alunos da EJA

O Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral (CEEFMTI) Monsenhor Miguel de Sanctis, localizado no município de Guaçuí, promoveu duas ações pedagógicas com estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), com foco na aprendizagem ativa, no desenvolvimento de competências e na valorização da experiência dos alunos.

As atividades, realizadas pelas áreas de Língua Portuguesa e História, envolveram práticas lúdicas, dramatizações e simulações investigativas, gerando engajamento e aprofundamento dos conteúdos curriculares.

Gêneros em Cena: aprendendo com leitura, escrita e criatividade

Na última quinta-feira (08), os alunos do Ensino Fundamental da EJA participaram da atividade “Gêneros em Cena: aprendendo com leitura, escrita e criatividade”, sob orientação do professor de Língua Portuguesa Daniel Marcelino de Souza. A proposta teve como objetivo promover o reconhecimento e a compreensão dos diferentes gêneros textuais presentes no cotidiano, desenvolvendo habilidades de leitura, escrita e expressão oral de forma prática e criativa.

Durante a atividade, os estudantes trabalharam em grupo para pesquisar, criar e apresentar suas próprias versões de gêneros textuais, com uso de dramatizações, cartazes e caracterizações. O resultado pedagógico foi uma experiência que facilitou a consolidação de conteúdos e ampliou o interesse dos alunos pela leitura e pela escrita.

“O grande diferencial da atividade foi o caráter lúdico e participativo. Ao permitir que os alunos se caracterizassem, encenassem e criassem suas próprias versões dos gêneros textuais, a proposta transformou o aprendizado em uma vivência prática e significativa, especialmente no contexto da EJA”, destacou o professor Daniel Souza.

A atividade contribuiu diretamente para o desenvolvimento de competências fundamentais da Língua Portuguesa, como a compreensão da função social dos textos, a construção de narrativas e a leitura crítica, além de fortalecer habilidades socioemocionais como colaboração, respeito às ideias dos colegas e valorização da diversidade de expressão.

Escavação paleontológica e o ofício do Historiador

Já na quarta-feira (07), foi a vez dos estudantes da 6ª etapa do Ensino Fundamental e da 1ª Etapa do Ensino Médio da EJA vivenciarem uma atividade prática sobre o ofício do historiador. A proposta, conduzida pela professora de História Lia Fernandes Nunes, consistiu em uma escavação paleontológica simulada, com o objetivo de demonstrar a importância das fontes históricas na construção do conhecimento.

Ao “descobrirem” fósseis durante a escavação simbólica, os alunos foram convidados a refletir sobre o conceito de tempo histórico e sobre os diferentes tipo de fontes (materiais, visuais, orais e escritas). Em seguida, responderam a questionários assumindo o papel de historiadores, estimulando o raciocínio crítico e a formulação de hipóteses com base em evidências.

“O grande diferencial foi o caráter experiencial e investigativo da proposta. Essa abordagem ativa, fora do formato tradicional de aula expositiva, proporcionou uma aprendizagem significativa, especialmente para estudantes da EJA, que valorizam atividades com sentido prático e envolvimento direto”, explicou a professora Lia Nunes.

A estudante Layla Oliveira Dias, da 1ª etapa, destacou o impacto da vivência: “Foi muito legal me sentir como um historiador, escavando e descobrindo fósseis. Entendi que a história é construída a partir de vestígios e que cada detalhe importa para entender o passado.”

As duas atividades realizadas na escola demonstram o compromisso da equipe pedagógica com práticas educacionais contextualizadas, inovadoras e voltadas à valorização dos saberes dos estudantes da EJA, promovendo uma educação significativa, crítica e transformadora.