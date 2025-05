Escolas municipais de Cachoeiro recebem equipamentos de melhoria

Em Cachoeiro de Itapemirim, as escolas municipais estão recebendo novos equipamentos para fins pedagógicos e de limpeza. Na última quarta (21), por exemplo, 51 unidades da educação infantil receberam o total de 90 televisores e 100 lavadoras de pressão.

A ação teve continuidade no restante da semana passada e nesta segunda-feira (26) pela manhã foi a vez da Escola Municipal Sandra Vargas receber equipamentos. A Secretaria de Educação (Seme) de Cachoeiro pretende entregar, em breve, 11 batedeiras, 150 chuveiros elétricos, 100 microondas, 100 exaustores de parede, 70 geladeiras, 10 máquinas de lava e seca roupas, 20 liquidificadores industrial e 50 lavadoras de roupas.

A secretaria começou as entregas de equipamentos pela Educação Infantil, com planos de atender também às de Ensino Fundamental. Segundo a secretária da pasta, Celeida Chamão, a intenção é garantir qualidade no serviço prestado.

“A Seme caminha lado a lado com a atual gestão do município, unida por um único foco: garantir o direito a uma educação pública de qualidade para cada criança cachoeirense. Investir nessa etapa é cuidar do futuro com responsabilidade, carinho e visão de longo prazo”, afirma.