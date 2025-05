Esgotando! Festival Adorai Jesus terá virada de lote nesta sexta (9)

O Festival Adorai Jesus, esta na rota dos Festivais Católicos do sudeste do país e esgotou o 1° lote de ingressos. A virada de lote acontece nesta sexta-feira (9), às 23h59. A partir de sábado (10), os ingressos passam a ser vendidos com novo valor. A expectativa de público é de mais de 4 mil pessoas reunidas no Parque de Exposições de Cachoeiro de Itapemirim, em um dia de fé, música e experiências profundas com Deus.

O evento será realizado no próximo sábado, 17 de maio, com abertura dos portões às 17h e início das apresentações às 18h. O momento mais aguardado da noite, o show do Padre Fábio de Mello, está marcado para as 21h, prometendo emoção e espiritualidade em um espetáculo inesquecível. Após a apresentação do Pe Fabio de Mello, haverá adoração ao Santíssimo Sacramento no palco.

Além de Padre Fábio de Mello, o line-up do Adorai Jesus 2025 conta ainda com grandes nomes da música católica, como:

Rosa de Saron

⁠Missionário Shalom

⁠Dalvimar Gallo (Anjos de Resgate)

⁠DJ JP da Imaculada

⁠Atrações locais do FEMUD

O evento também contará com tenda de confissões, praça de alimentação e espaço dedicado à oração com a presença do Santíssimo Sacramento ao longo da noite.

Os ingressos solidários contam com 1kg de alimento não perecível, destinado à Cáritas Diocesana de Cachoeiro.

Menores de 12 anos não pagam entrada.

