Espírito Santo apresenta seu potencial logístico em São Paulo

Com o objetivo de ampliar a visibilidade do Espírito Santo no cenário nacional e atrair novos investimentos, o governador Renato Casagrande participou nesta quinta-feira (8) do evento “Acelera Espírito Santo”, realizado em São Paulo (SP). O encontro reuniu cerca de 100 convidados, entre empresários, autoridades e lideranças dos setores de atacado, distribuição e comércio exterior.

Promovido pelo Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo (Sindiex) e pelo Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Estado (Sincades), o evento teve como foco principal a geração de conexões estratégicas e a valorização do Estado como referência nacional em logística e comércio exterior.

Durante o evento, Casagrande destacou o momento favorável vivido pelo Espírito Santo, impulsionado por investimentos em infraestrutura, ambiente de negócios e integração com o mercado global. “Queremos ser uma porta de entrada do mundo para o Brasil e uma porta de saída dos produtos nacionais para o mundo”, afirmou o governador.

A abertura contou com falas dos presidentes das entidades organizadoras, Idalberto Moro (Sincades) e Sidemar Acosta (Sindiex), que reforçaram o papel do Espírito Santo como hub logístico. Segundo Moro, o Estado já possui 3,6 milhões de metros quadrados de área de armazenagem e outros 750 mil em construção, além de dois novos portos em obras e outros dois em fase de licenciamento ambiental. “É um cenário promissor para a distribuição, importação e exportação no Brasil”, destacou.

Já Sidemar Acosta enfatizou o papel do associativismo e dos projetos de infraestrutura para o desenvolvimento sustentável. Ele também chamou a atenção para o desafio que será a reforma tributária prevista para 2032, mas garantiu que o setor já atua para mitigar possíveis impactos.

O painel principal do evento trouxe um debate sobre os efeitos da nova ordem econômica nas cadeias de logística e comércio exterior, com a participação de nomes de destaque nacional, como Roberto Giannetti da Fonseca, presidente do LIDE Comércio Exterior, e Leonardo Miguel Severini, presidente da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (Abad).

O presidente da Vports, Gustavo Serrão, também falou sobre a competitividade do Espírito Santo frente a outros estados. Já o COO da Ayko Technology, Guilherme Iglésias, apresentou um panorama sobre os desafios e avanços da cibersegurança no Brasil. As duas empresas foram patrocinadoras do evento.

Também marcaram presença os representantes do Governo do Estado, Benício Costa (secretário da Fazenda) e Thiago Venancio (subsecretário), além do deputado federal e coordenador da bancada capixaba em Brasília, Josias Da Vitória.