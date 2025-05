Espírito Santo atinge 1º lugar em vacinação e amplia serviços do SUS

O Espírito Santo se consolidou como referência nacional na área da saúde em 2024. O Estado superou a meta de cobertura vacinal de seis imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação para crianças e conquistou a maior cobertura contra o HPV em meninos e meninas entre 9 e 14 anos. Também ficou em primeiro lugar na vacinação contra a gripe.

Os resultados foram apresentados na tarde de sexta-feira (16), durante audiência pública da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. O secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann (PSB), prestou contas das ações do 3º quadrimestre de 2024 e atualizou os parlamentares sobre os dados acumulados do ano anterior e os primeiros meses de 2025.

Liderança na vacinação

De acordo com Hoffmann, o Estado alcançou 98,64% de cobertura vacinal contra o HPV entre meninas e 89,75% entre meninos, além de bater a meta nas vacinas pneumococo, pentavalente, BCG, tríplice viral, meningo C e rotavírus. Apesar do destaque nacional, ele alertou para a baixa procura pela vacina da gripe neste ano: “Já tivemos 23 mortes. A vacinação foi ampliada para todos os grupos”.

Financiamento da saúde e gastos com judicialização

O secretário informou que o Espírito Santo arrecadou R$ 21 bilhões em impostos em 2024, destinando mais de R$ 5 bilhões à saúde — sendo R$ 3,6 bilhões de recursos próprios. O gasto per capita na saúde foi de R$ 1.357, dos quais R$ 850 com verbas estaduais, o que equivale a 15,43% do orçamento, acima do mínimo constitucional.

Hoffmann também chamou atenção para o avanço da judicialização da saúde, que teve 15.993 processos em 2024, número superior aos 14.276 de 2019. Os principais pedidos são por medicamentos e serviços como internações e exames. Os gastos judiciais subiram de R$ 129 milhões em 2023 para R$ 157 milhões no ano passado.

Gestão, leitos e cirurgias

Segundo o secretário, o Estado conta com 7.770 servidores na saúde, sendo 3.483 efetivos. Um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público está em vigor para reduzir a proporção de temporários.

Em 2024, foram realizados quase 60 milhões de procedimentos ambulatoriais e mais de 222 mil hospitalares na rede estadual. Já as cirurgias eletivas somaram 153.465, superando a meta de 125 mil.

Atenção a autistas e atenção primária

Hoffmann também destacou a política Serdia, voltada a pessoas com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista. Ao todo, 49 municípios aderiram à política, com mais de 2 mil usuários e 12 mil atendimentos mensais. O Estado financia 60% do custo.

A atenção primária, por sua vez, atinge 97% de cobertura com mais de mil equipes de saúde da família. O Espírito Santo conta ainda com 14 Farmácias Cidadãs, que somam 118 mil processos ativos e 301 itens padronizados.

Combate às arboviroses

A situação das arboviroses também foi detalhada. Em 2024, o Estado registrou 255.957 casos de dengue, com 43 mortes. Já em 2025, até a 18ª semana epidemiológica, foram 60.247 casos e um óbito. A febre do oropouche teve 4.909 casos em 2024 e já são 11.848 confirmados em 2025.

Entre as ações de combate estão a instalação de um centro de comando das arboviroses, monitoramento dos atendimentos e capacitações em vigilância.

Investimentos em 2025 e 2026

O secretário detalhou que R$ 300 milhões estão sendo repassados aos municípios este ano, com foco em exames, teleconsultas, assistência farmacêutica, Samu e cofinanciamento de políticas como o Serdia.

Além disso, o governo prevê investimentos de mais de R$ 635 milhões em obras e equipamentos, incluindo a construção de novos Centros de Atenção Psicossocial (Caps), centros odontológicos e unidades de saúde.

Entre os projetos prioritários estão o novo Hospital Roberto Silvares (Complexo Norte de Saúde), o Hospital Geral de Cariacica e o novo Hospital Silvio Avidos, em Colatina, cujo edital deve sair até setembro.

Outros temas

A prestação de contas também abordou o aumento nos óbitos infantis, com 21 casos em 2024, frente a 16 no ano anterior. Hoffmann afirmou que está em construção um Plano Estadual de Redução da Mortalidade Infantil.

Também foram citadas a ampliação das atividades da Fundação Inova, que assumiu a gestão de dois hospitais estaduais, e o trabalho do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (Icepi).

Presenças

Participaram da audiência o deputado Dr. Bruno Resende (União), presidente da Comissão de Saúde; o promotor Itamar Ávila (MPES); o presidente do Conselho Estadual de Saúde, Márcio Soares Romanha; a defensora pública Maria Gabriela; além de representantes do governo estadual e do Ministério da Saúde.

*Com informações da Ales.