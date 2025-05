Espírito Santo encerra abril com menor marca de homicídios desde 1996

O Espírito Santo registrou 253 homicídios dolosos nos quatro primeiros meses de 2025. O número representa uma redução de 21% com relação a 2024, que registrou 320 casos e era, até então, o melhor resultado desde 1996. Com isso, 2025 passa a ocupar a posição de menor número de homicídios dos últimos 29 anos. Apenas no mês de abril, o Espírito Santo registrou 52 homicídios, contra 89 em 2024.



Com este resultado, o mês de abril de 2025 não só supera abril de 2024 como se torna o segundo mês com o menor número de homicídios em 29 anos, considerando todos os meses de todos os anos. O desempenho reflete uma trajetória consistente de redução da violência letal no estado, fruto das ações e investimentos realizados pelo Governo do Estado desde 2019, por meio do Programa Estado Presente em Defesa da Vida.



“Estamos no caminho certo, reduzindo homicídios mais uma vez. Nesse primeiro quadrimestre, reduzimos o índice em 21%, mostrando que, com o trabalho do Programa Estado Presente em Defesa da Vida e a dedicação das nossas forças de segurança, estamos alcançando nossos objetivos. Ainda temos muito desafios, mas toda conquista deve ser comemorada”, disse o governador Renato Casagrande.

Destaque nacional

A realização de concursos para recomposição de efetivo, aliada à aquisição de novos equipamentos, armamentos e viaturas e o robustecimento do parque tecnológico que trouxeram os processos investigativos para o século XXI fazem do Espírito Santo um destaque nacional na redução de homicídios.



“Seria impossível manter esta curva de redução por tanto tempo sem a atenção que o nosso governador dedica à área de Segurança Pública. É ele quem conduz pessoalmente este trabalho e o resultado é este que vemos hoje: capixabas mais seguros. Hoje temos uma polícia tecnológica, com recursos que nos colocam em posição de enfrentar e coibir a criminalidade violenta de forma eficaz. Este trabalho é contínuo e planejado, portanto, continuamos trabalhando diariamente com certeza que este é o caminho. O Espírito Santo é o Brasil que dá certo”, afirmou o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno.



Outro marco relevante é a redução da taxa de homicídios por 100 mil habitantes. Em 2009, o Espírito Santo enfrentava uma taxa alarmante de 58,3 homicídios por 100 mil habitantes, uma das maiores do País à época. Em 2025, o estado rompeu uma barreira histórica: a taxa parcial calculada para o primeiro quadrimestre aponta para 18,5 homicídios por 100 mil habitantes, um novo patamar que consolida o avanço das políticas públicas de prevenção à violência.

Atuação conjunta e eficaz

O secretário de Estado de Economia e Planejamento e coordenador do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, Álvaro Duboc, destacou os motivos que levam o Espírito Santo a indicadores tão promissores na Segurança Pública. “Esses resultados são frutos da atuação conjunta e eficaz das nossas forças policiais, mas também de muito planejamento e organização da máquina pública. Um processo liderado pelo governador e que nos permite realizar investimentos robustos na infraestrutura, no aparelhamento e recomposição do nosso efetivo e em tecnologia, ampliando o tempo de resposta das nossas polícias e garantindo, cada dia mais, a melhoria da segurança pública capixaba”, afirmou.



Duboc prosseguiu: “Além disso, o avanço nos resultados também está diretamente relacionado às ações do eixo de proteção social do Programa Estado Presente, que vem sendo estruturado a partir da compreensão das condicionantes de vulnerabilidade de jovens em territórios conflagrados. A partir desse diagnóstico, temos implementado políticas integradas de prevenção à violência, fortalecimento da rede de proteção e ampliação das oportunidades para a juventude, com foco na transformação de realidades e na construção de um futuro mais seguro e justo para todos.”

Redução por regiões

Todas as cinco Regiões Integradas de Segurança Pública (RISP) apresentaram redução nos registros de homicídios no mês de abril:

Região Metropolitana: 26 homicídios em abril (contra 47 em 2024). No acumulado do ano, a região soma 117 homicídios, 26% a menos que os 158 de 2024.

Região Norte: 9 homicídios em abril (contra 10 em abril de 2024). No acumulado, são 57 casos, contra 62 registros no mesmo período de 2024, uma redução de 8,1%. Destaque para Linhares, com 3 homicídios no mês.

Região Sul: 3 homicídios em abril (contra 6 em abril de 2024). No acumulado do quadrimestre foram 24 homicídios, contra 33 no mesmo período de 2024 — redução de 27,3%. Alegre, Itapemirim e Anchieta não registraram nenhum homicídio no mês.

Região Noroeste: 11 homicídios em abril, contra 17 no mesmo mês de 2024. No acumulado do ano, são 44 casos, contra 47 em 2024 – redução de 6,4%. Colatina também não teve registros em abril.

Região Serrana: 3 homicídios em abril (contra 9 em abril de 2024). No quadrimestre, 11 casos, contra 20 no ano anterior — queda expressiva de 45%. Domingos Martins e Santa Maria de Jetibá zeraram os registros de homicídio em abril.