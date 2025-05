Espírito Santo está em alerta máximo após caso de gripe aviária no RS

A confirmação de um caso de influenza aviária em produção comercial no Sul do Brasil elevou o nível de alerta no setor avícola do Espírito Santo ao patamar máximo. Segundo a Associação dos Avicultores do Estado do Espírito Santo (Aves), o momento é de intensificar as medidas de biosseguridade nas granjas capixabas, visando a proteger a produção local de qualquer risco de contaminação.

O cuidado deve ser ainda maior neste momento, explicou a associação, já que é período de migração de aves silvestres, um fenômeno natural que traz um fluxo de aves provenientes do Hemisfério Norte, aumentando potencialmente as chances de disseminação da doença.

