Espírito Santo lança edital de R$ 1,1 milhão para eventos turísticos

Nesta segunda (19), foi lançado o edital de Chamamento Público nº 002/2025, para eventos voltados para o turismo. O certame tem objetivo de selecionar propostas de apoio a eventos promovidos por Organizações da Sociedade Civil (OSCs) sem fins lucrativos que atuam no Espírito Santo.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela plataforma Acesso Cidadão, por meio do site www.acessocidadao.es.gov.br, até 17 de junho de 2025.

Investimento de mais de R$ 1 milhão

O edital tem o investimento de cerca de R$ 1,1 milhão. Serão selecionadas propostas de eventos que promovam a divulgação dos destinos turísticos capixabas, além de estimular a comercialização de produtos e serviços do setor.

O objetivo é fortalecer o turismo capixaba por meio da promoção de eventos alinhados aos diversos segmentos turísticos reconhecidos pelo Ministério do Turismo (MTur).

Os eventos deverão ter data prevista de realização no período compreendido entre a data de assinatura do termo de fomento até 31 de dezembro de 2025. Todas as informações estão disponíveis no site da Setur, conforme o Edital publicado no link: https://setur.es.gov.br/editais-2025.

Quem pode participar

Podem participar as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) sem fins lucrativos, com sede ou atuação reconhecida no Espírito Santo e com, no mínimo, dois anos de atuação. Também é um requisito obrigatório comprovar a atuação no segmento turístico.

Além disso, será permitida a atuação em rede, por duas ou mais organizações da sociedade civil, visando à apresentação conjunta de propostas, conforme previsto no art. 35-A da Lei nº 13.019/2014, desde que atendam aos requisitos legais e às condições específicas estabelecidas no edital.

Inscrições

Os interessados em participar devem realizar a inscrição exclusivamente pela plataforma Acesso Cidadão: www.acessocidadao.es.gov.br, desta segunda-feira (19) até o dia 17 de junho de 2025.

Resultado

A avaliação das propostas ocorrerá entre os dias 18 e 27 de junho. O resultado final será oficialmente divulgado no dia 11 de julho de 2025.

O edital completo, seus anexos e todas as orientações estão disponíveis no site da Setur.