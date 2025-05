Espírito Santo tem seu primeiro colegiado de pesca

O secretário de Pesca e Aquicultura de Guarapari, Antônio Carlos Cavalcanti de Souza, foi eleito presidente do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Pesca e Aquicultura (Cogempaes), associação que reúne representantes do setor do Espírito Santo. A eleição ocorreu durante encontro entre os secretários municipais de pesca e aquicultura da região costeira e continental do Estado, e marca um avanço na articulação de políticas públicas voltadas para o fortalecimento da atividade pesqueira no Espírito Santo.

Antônio Carlos destacou os desafios da área e reforçou o compromisso com um trabalho integrado. “Não será fácil, porque a pesca enfrenta problemas econômicos, sociais e ambientais. Mas vamos atuar para que os órgãos competentes encontrem o equilíbrio entre essas áreas. O pescador tem sofrido muito, e o que o colegiado vai fazer é buscar o fortalecimento do setor como um todo, gerando mais emprego e renda nos municípios”, afirmou.

