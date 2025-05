Está chegando! Cachoeiro está na rota dos grandes festivais cristãos

Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo se preparam para um dos finais de semana mais intensos da música católica no Brasil. Nos dias 16, 17 e 18 deste mês, quatro grandes festivais cristãos acontecerão simultaneamente nos quatro Estados da região Sudeste, consolidando o período como uma verdadeira rota de evangelização e arte cristã.

– Rio de Janeiro recebe o Festival Halleluyah no Terreirão do Samba, de 16 a 18 de maio.

– Belo Horizonte sedia o tradicional Cristo é o Show, no Mineirinho, celebrando 35 anos de história e fé.

– São Paulo entra no circuito com o grandioso Summer Beats, no dia 17, reunindo jovens em uma experiência de música e espiritualidade.

– Cachoeiro de Itapemirim completa o circuito com o Festival Adorai Jesus, no dia 17 de maio, no Parque de Exposições com grandes atrações e experiências católicas.

Festival Adorai Jesus 2025

O Festival Adorai Jesus 2025 se firma como o maior festival católico do Espírito Santo. Com atrações de peso, o evento terá Padre Fábio de Melo, Rosa de Saron, Dalvimar Gallo (Anjos de Resgate), Missionário Shalom e DJ JP da Imaculada, reunindo diferentes estilos e gerações para uma jornada de fé, adoração e alegria, além de tenda de confissões, adoração ao santíssimo, exposição pastoral, praça de alimentação e muito mais!

Os ingressos estão à venda em www.festivaladorai.com.br e seguem com lotes limitados para as áreas Comfort e Pista.

Essa rota inédita de festivais católicos no mesmo final de semana entre os quatro estados fortalece a identidade da juventude católica e promove uma nova tradição no calendário nacional no Sudeste.