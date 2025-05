“Estou a um passo de desistir”, desabafa Padre Fábio de Melo

Após ser alvo de críticas nas redes sociais por um episódio ocorrido em uma loja de doces em Joinville (SC), o padre Fábio de Melo usou seu perfil no Instagram, nesta terça-feira (20), para desabafar sobre o impacto dos ataques que tem recebido. O religioso, que já relatou enfrentar um quadro de depressão, afirmou estar “a um passo de desistir” diante do ambiente tóxico que, segundo ele, domina as plataformas digitais.

A polêmica começou após uma divergência de preços em produtos da loja Havanna, no Shopping Joinville. O padre questionou a diferença entre o valor exibido na estante e o cobrado no caixa. Após mencionar o Código de Defesa do Consumidor — que assegura o menor preço ao cliente em caso de divergência — o episódio culminou na demissão do gerente da unidade, fato que gerou ampla repercussão.

Em sua publicação, Fábio de Melo criticou duramente o ambiente virtual, classificando-o como “a mais assertiva armadilha que o Diabo criou”. Segundo ele, o ódio disseminado nas redes sociais vai além de debates momentâneos, sendo alimentado por interesses políticos e pela necessidade de descarregar frustrações pessoais.

“O ódio virtual se manifesta da pior forma. Mentindo, caluniando, blasfemando contra o sagrado de nossas escolhas”, escreveu. O padre ainda revelou que até postagens sobre sua mãe, falecida em 2021 vítima da Covid-19, têm sido alvo de ataques. “Ainda que o post seja uma homenagem à minha mãe, lá estão os comentários desqualificando a minha vida”, afirmou.

Ele também destacou que a polarização política tem influenciado parte dos ataques. “Sou atacado pelos dois lados. Ninguém viu o meu voto, mas juram que sabem qual é o meu posicionamento político”, declarou.

Em fevereiro deste ano, o padre e cantor anunciou uma pausa na agenda de shows para intensificar o tratamento da depressão. A decisão veio após admitir agravamento no seu quadro emocional, especialmente após a perda da mãe.

O episódio em Joinville reacendeu debates sobre o comportamento digital, os limites da cobrança pública e os impactos psicológicos da exposição online. Apesar da repercussão, até o momento, a loja não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

Fábio de Melo encerrou sua mensagem pedindo empatia e alertando para os efeitos da violência verbal: “A palavra é a pior de todas as armas. Ela fere, adoece, prostra a alma”.