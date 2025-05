Estudante de Presidente Kennedy é homenageado por desempenho na OBMEP

O estudante Carlos Eduardo da Silva Roza, da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental (EMEIEF) São Salvador, foi homenageado pela Câmara Municipal de Presidente Kennedy após conquistar a medalha de bronze na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) 2024.

A premiação destaca o desempenho do aluno nas disciplinas de exatas, área em que ele já vinha se destacando desde o 6º ano, participando de simulados e avaliações da Secretaria Municipal de Educação, por meio do projeto Kennedy Educa Mais. Carlos Eduardo também já foi medalhista em olimpíadas de Ciências e Astronomia.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Fátima Agrizzi, o resultado reflete o esforço conjunto de alunos e professores. “O desempenho do Carlos é reflexo do compromisso da nossa rede de ensino e do incentivo contínuo à aprendizagem”.

A homenagem reconhece não apenas o desempenho individual do estudante, mas também o trabalho da escola e das iniciativas educacionais do município voltadas ao estímulo do conhecimento e à participação em competições acadêmicas.