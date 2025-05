Estudantes de Castelo são destaque em feira científica nacional

Entre os 700 projetos selecionados para a Etapa Virtual da Feira Brasileira de Iniciação Científica (FEBIC), um grupo de alunos do CEET Emílio Nemer, localizado em Castelo-ES, conquistou um lugar de destaque como um dos seis representantes do Espírito Santo na competição.

O projeto desenvolvido pelos estudantes propõe o aprimoramento do sistema de distribuição de água do município por meio do uso de sensores integrados, aliando tecnologia, inovação e impacto social. A proposta busca soluções inteligentes para um problema recorrente na região, destacando-se pelo potencial de transformação local e pela aplicabilidade prática.

A FEBIC é reconhecida nacionalmente como um ambiente que estimula o protagonismo estudantil, o pensamento científico e o uso de novas tecnologias. Mais do que uma simples feira, o evento é uma vitrine de aprendizado, troca de experiências e incentivo à cultura científica entre jovens de todo o país.

Com a seleção, os alunos agora se preparam para a etapa presencial da FEBIC, que será realizada em setembro de 2025, em Joinville (SC). A conquista reforça o papel da educação técnica no desenvolvimento de soluções inovadoras e na formação de futuros cientistas.

A equipe do CEET Emílio Nemer, composta por alunos e professores, foi parabenizada pela comunidade escolar e celebra a oportunidade de representar o Espírito Santo em um dos principais eventos de iniciação científica do Brasil.

“Para nós do CEET Emílio Nemer, é uma grande honra e satisfação participar de um evento de tamanha relevância para a inovação e a pesquisa científica no Brasil. Somos um CEET jovem, com apenas um ano e meio inaugurado pelo Governo do Estado, e temos orgulho de já contribuir de forma significativa para a educação profissional e a empregabilidade em Castelo”, Afirma Joelma Celin, diretora do CEET Emílio Nemer.