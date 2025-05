Estudo em “inselbergs” do ES encontra espécies resistentes ao calor

Um estudo realizado em quatro inselbergs (afloramentos rochosos) do Estado do Espírito Santo, na região Sudeste do Brasil, identificou 26 espécies de plantas lenhosas, com grande capacidade de enfrentar a escassez de água, poucos nutrientes e temperatura elevada. O levantamento – feito por cinco pesquisadores brasileiros – é pioneiro para esse tipo de vegetação em inselbergs da Mata Atlântica.

A pesquisa foi realizada com 300 elementos dessas 26 espécies, entre árvores, arbustos e palmeiras, entre elas duas espécies endêmicas de inselbergs deste bioma: Pseudobombax petropolitanum (paineira-das-pedras) e a Wunderlichia azulensis (árvore da família dos girassóis), ambas ameaçadas de extinção.

