Estudo pioneiro revela potencial e diversidade dos grãos de café

Afinal, quais substâncias químicas e em quais quantidades consumimos ao tomar um bom café? Uma pesquisa inédita no mundo, desenvolvida por pesquisadores brasileiros, investigou a caracterização do Coffea canephora em busca dessas respostas.

O estudo analisou o perfil bioativo de grãos, cascas e folhas de 42 genótipos de café conilon, com foco especial nos grãos, demonstrando o potencial e as diferenças entre os genótipos, além da diversidade de compostos presentes na espécie.

