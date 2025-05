Evento em Alegre capacita MEIs e impulsiona pequenos negócios

Com o objetivo de impulsionar o empreendedorismo local, a cidade de Alegre sediou na última semana a edição 2025 da Semana do MEI, promovida pela Sala do Empreendedor. O evento reuniu microempreendedores individuais em dois dias de atividades voltadas à qualificação e ao fortalecimento dos pequenos negócios do município.

A programação contou com palestras sobre gestão financeira, atendimento ao turista e estratégias de desenvolvimento, abordando temas essenciais para quem busca consolidar ou expandir suas atividades. O conteúdo prático e acessível proporcionou aos participantes conhecimento técnico e inspiração para aplicar no dia a dia dos empreendimentos.

A ação integra o calendário nacional da Semana do MEI e teve forte adesão da comunidade local, evidenciando o dinamismo e a relevância do segmento no cenário econômico de Alegre.

A realização contou com o apoio de instituições parceiras como Banestes, ACISA, SEBRAE e SENAC, que atuaram de forma integrada para garantir o sucesso da iniciativa. Segundo a organização, o evento reforça a importância de parcerias entre o poder público e entidades de apoio ao empreendedorismo.

Para a gestão municipal, a Semana do MEI representa um compromisso com o desenvolvimento sustentável e inclusivo, apoiando os empreendedores que movimentam o comércio local com criatividade e inovação.