Evento escolar valoriza raízes e troca cultural em Cachoeiro

O Centro Estadual Integrado de Educação (CEI) Áttila de Almeida Miranda, em Cachoeiro de Itapemirim, realizou o seminário “Ancestralidade e Diversidade Cultural: (Re)conhecendo África e América Central”.

A proposta pedagógica é voltada à valorização das culturas africanas e centro-americanas, por meio da escuta ativa de convidados internacionais e da participação crítica dos estudantes.

A atividade foi conduzida pela professora de Sociologia, Jana Beatriz dos Santos, pelo professor de Língua Inglesa, Maxwell de Oliveira Juffo e contou com o apoio do estagiário de Sociologia, Leandro Lucas Faccin.

A ação foi integrada à disciplina eletiva “Divercult” e envolveu apresentações culturais sobre os países Quênia, Guiné-Bissau e Haiti.

Os estudantes pesquisaram e compartilharam aspectos como idioma, culinária, vestimentas, música, práticas religiosas e tradições dos países abordados.

O diferencial da atividade foi a participação de convidados internacionais que contribuíram remotamente com a atividade: Charles Macharia Mathenge (Quênia), Josefina Jose da Silva (Guiné-Bissau) e Wilgens Exil (Haiti) — todos doutorandos em Política Social pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

Os palestrantes trouxeram vivências, análises históricas e culturais que enriqueceram o seminário com uma abordagem autêntica e interdisciplinar.

“A escola precisa ser esse espaço onde a escuta ativa e o diálogo acontecem de forma significativa. O projeto foi uma oportunidade de desconstruir estereótipos e ampliar horizontes. Ver os estudantes se engajando com culturas tão ricas e diversas mostrou o quanto o currículo escolar pode — e deve — ser um instrumento de transformação social”, destacou a professora Jana Beatriz.

Para o professor Maxwell Juffo, a iniciativa cumpre um papel essencial: “Reconhecer a nossa ancestralidade e valorizar a cultura afrodescendente é essencial para entendermos quem somos e para construirmos uma sociedade mais justa e consciente. Ao conhecer e respeitar essa herança, combatemos o racismo, fortalecemos a identidade e promovemos o respeito à diversidade.”

O mediador da mesa, Leandro Faccin, também avaliou a ação como uma vivência pedagógica transformadora: “Ver o interesse genuíno dos alunos ao entrarem em contato com culturas que raramente aparecem no currículo escolar mostrou o quanto a escuta e o diálogo ampliam horizontes.”

O professor e palestrante Wilgens Exil, da Ufes, destacou a relevância da proposta: “Participar do seminário foi uma experiência especial. Tive a oportunidade de abordar as diferenças e semelhanças históricas e culturais entre o Haiti e o Brasil, e a contribuição dos meus colegas foi fundamental para o resgate da trajetória histórica que conecta o continente africano às Américas.”

Entre os estudantes, o interesse e a curiosidade foram destaques. O aluno Lucas Louzada, do 1º ano do Ensino Médio, destacou: “Gostei muito, porque normalmente não nos aprofundamos nesses temas. Os palestrantes falaram sobre a cultura e a religião dos países em que vivem e isso ampliou muito o nosso conhecimento.”

Lucas Cardoso de Santana, da 2ª série do curso técnico em Segurança do Trabalho, também avaliou positivamente: “Esse formato deixou tudo mais claro. A gente pôde aprender e descobrir mais. Foi uma experiência diferente e muito enriquecedora.”

